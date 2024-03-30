Кристанте из «Ромы» отреагировал на слухи, что команда «сливала» Моуринью

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте заверил, что команда не «сливала» тренера Жозе Моуринью. Его уволили зимой.

«Хочу раз и навсегда заверить: никакого заговора против Моуринью не было. Это все ложь.

Так работает футбол: когда результаты плохие, под давление в первую очередь попадает тренер, несмотря на то что не только он виноват. Это чушь про заговор против Моуринью», – сказал Кристанте.