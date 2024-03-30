Глебов: «Карпин охреневал от игры «Ростова» в первой части сезона»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов проанализировал ход команды по сезону.

«Прошлый сезон получился хорошим и по качеству, и по результату. В начале этого обыграли «Факел», с «Зенитом» качественно сыграли. Подумали: «Ага, с чемпионом сыграли на равных, может, даже посильнее по игре. Сейчас на одной ноге будем всех возить». Поехали в Самару – нам пятак закинули, поехали в Сочи – нам еще четыре закинули.

На поле не было команды, будто ребята со двора вышли – это больше всего пугало. Мягко скажем, тренер охреневал. Каждая теория – катастрофа, вопросы были ко всем.

Было ли осенью ощущение, что Валерий Карпин может уйти? Больше да, чем нет. Было видно, что ему тяжело. Он очень много нервничал. Думал тогда, что, возможно, он уйдет из-за этого. Сейчас он доволен, счастлив. Понятно, что это все может быстро измениться. Тут уже наша задача – продолжать в том же духе», – сказал капитан «Ростова».