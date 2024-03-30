Нгамале объяснил крупное поражение «Динамо» от «Ростова»

Игрок «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.
«В первом тайме мы пропустили два гола из‑за индивидуальных ошибок, потом опустили голову. Был период, что не могли вернуться в игру, пропустили третий. Нужно всегда сохранять хладнокровие и стараться исправить ситуацию.
Нельзя сказать, что мы не были готовы. Индивидуальные ошибки решили исход, мы пропустили четыре мяча, что редко случается», – сказал камерунец.
- Динамовцы упустили шанс стать лидером чемпионата.
- Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.
- Впереди у «Динамо» кубковый гостевой матч со «СКА-Хабаровском».
Источник: «Матч ТВ»