Нгамале объяснил крупное поражение «Динамо» от «Ростова»

Игрок «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

«В первом тайме мы пропустили два гола из‑за индивидуальных ошибок, потом опустили голову. Был период, что не могли вернуться в игру, пропустили третий. Нужно всегда сохранять хладнокровие и стараться исправить ситуацию.

Нельзя сказать, что мы не были готовы. Индивидуальные ошибки решили исход, мы пропустили четыре мяча, что редко случается», – сказал камерунец.