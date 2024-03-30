Лещенко объяснил крупное поражение «Динамо» от «Ростова»

Известный певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».

Ростовчане разгромно выиграли со счетом 4:1.

Динамовцы упустили шанс стать лидером чемпионата.

Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.

«Игра у «Динамо» не получилась, потому что был большой перерыв, ребята уезжали в сборные. Люди не могут так быстро адаптироваться. Особенно это касается иностранцев.

Команда немножко развалилась. Первый гол психологически деморализовал. Дурацкий совершенно гол. Первые 20-30 минут была растерянность, потом собрались, но еще пропустили.

Провалился Паршивлюк, Макаров слабо выглядел. Второй тайм сыграли неплохо. Вышел Дима Скопинцев и Нгамале, и стало получаться что-то, начали активно играть.

Бывают такие провалы. Не собрались. Игры за сборные, конечно, мешают. Не хватило немножко настроя.

А «Ростов» прекрасно выглядел. Они закуражились. Пошла игра, пошло настроение. Все закономерно. Эта игра сразу отбросила претензии «Динамо» на самые лучшие места», – сказал Лещенко.