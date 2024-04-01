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    Тарханов: «О чемпионстве «Динамо» можно забыть»

    Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах «Динамо» после домашнего поражения от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

    – После матча с «Ростовом» можно забыть про медали?

    – Ещe девять туров впереди. Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать.

    – То есть остаeтся надеяться на топ-3?

    – Раньше же динамовцы неплохо играли. Зачем делать по одному матчу такие выводы? Если бы победили «Ростов», то были на первом месте. Неудачи бывают.

    – «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?

    – Конечно, теперь о чемпионстве можно забыть. Официально нельзя сказать, что «Зенит» чемпион, но вероятность завоевания очередного титула очень высока. Конечно, «Зенит» – претендент номер один.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 38 очками после 21 тура.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.04.2024 08:36
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    Комментарии (12)
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    моэм
    1711953447
    Титул Динамо взять может , если конечно будет брать "свои" очки , а Зенит с Краснодаром и дальше продолжат в том же духе....как Спартак , ставший чемпионом " на дурняка " т.е. при огромных проблемах у основных конкурентов на титул и просто сумасшедшем фарте победных голов , а не великом мастерстве тренера , как решили многие как и дурак Каррера , ничего не понявший , но сразу возомнивший себя супертренером.
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    СпорЦмен
    1711955669
    Здесь есть те кто реально думают, что Динамо будет чемпионом? :)))) Лкчше готовьте мега звезду к 50 летию без чемпионств! :)))
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    Cleaner
    1711956262
    О чемпионстве Динамо все забыли ПЯТЬДЕСЯТЛЕТНАЗАД!!!...)))
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    Алексей З
    1711956590
    Похоже интервью Тарханов давал до игры Зенита в Самаре. Отрыв в 3 очка отыгрывается, другое дело что игра в обороне с Ростовом , просто не поддаётся никакой критике. Все лидеры в этом туре сыграли очень невыразительно, но интрига сохранена.
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    neim
    1711980018
    Так же как и о чемпионстве любой другой команды. Все лидеры весьма не стабильны и далеки от чемпионской игры.
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