Тарханов: «О чемпионстве «Динамо» можно забыть»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах «Динамо» после домашнего поражения от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

– После матча с «Ростовом» можно забыть про медали?

– Ещe девять туров впереди. Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать.

– То есть остаeтся надеяться на топ-3?

– Раньше же динамовцы неплохо играли. Зачем делать по одному матчу такие выводы? Если бы победили «Ростов», то были на первом месте. Неудачи бывают.

– «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?

– Конечно, теперь о чемпионстве можно забыть. Официально нельзя сказать, что «Зенит» чемпион, но вероятность завоевания очередного титула очень высока. Конечно, «Зенит» – претендент номер один.