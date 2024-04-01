Тарханов: «О чемпионстве «Динамо» можно забыть»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах «Динамо» после домашнего поражения от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.
– После матча с «Ростовом» можно забыть про медали?
– Ещe девять туров впереди. Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать.
– То есть остаeтся надеяться на топ-3?
– Раньше же динамовцы неплохо играли. Зачем делать по одному матчу такие выводы? Если бы победили «Ростов», то были на первом месте. Неудачи бывают.
– «Динамо» выбыло из чемпионской гонки?
– Конечно, теперь о чемпионстве можно забыть. Официально нельзя сказать, что «Зенит» чемпион, но вероятность завоевания очередного титула очень высока. Конечно, «Зенит» – претендент номер один.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 38 очками после 21 тура.
- Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.