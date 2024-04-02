Орлов похвалил «Ростов» за победу над «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов» (1:4) хвалебно высказался о подопечных Валерия Карпина.

«Ростовчане – молодцы. Просто перебегали «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.

Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед», – сказал Орлов.