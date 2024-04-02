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    Орлов похвалил «Ростов» за победу над «Динамо»

    Комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов» (1:4) хвалебно высказался о подопечных Валерия Карпина.

    «Ростовчане – молодцы. Просто перебегали «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.

    Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед», – сказал Орлов.

    • «Ростов» после возобновления сезона одержал 3 победы в 3 матчах.
    • Команда вышла на 9-е место в РПЛ с 30 очками после 21 матча.
    • «Динамо» занимает 3-ю позицию с 38 очками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 07:41
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    Комментарии (6)
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    Suvorov71
    1712038016
    Ну а куда без питерского Флюгера, он как всегда по ветру, знает где и как пернуть
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    СпорЦмен
    1712039989
    Ростовчане порадовали. Размазали мАсквичей.
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    ЗаЖиМ
    1712040980
    Ну, спасибо, Гена...)
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    Алексей З
    1712046970
    Разгромили в гостях одного из лидеров, ну конечно молодцы. По моему скромному мнению , всё же причина не столь уж яркая игра ростовчан, а безобразная игра динамовцев в защите. Опорная зона и защита просто провалила матч, ну и тренер явно запоздал с заменами, после 0:3 "поезд ушёл".
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    Cleaner
    1712047138
    "А Зениту и бразильская сборная не помогает", добавил Орлов...)))
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