Орлов похвалил «Ростов» за победу над «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов» (1:4) хвалебно высказался о подопечных Валерия Карпина.
«Ростовчане – молодцы. Просто перебегали «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.
Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед», – сказал Орлов.
- «Ростов» после возобновления сезона одержал 3 победы в 3 матчах.
- Команда вышла на 9-е место в РПЛ с 30 очками после 21 матча.
- «Динамо» занимает 3-ю позицию с 38 очками.