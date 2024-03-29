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Шнякин ответил Юрану по шести пунктам

29 марта 2024, 13:07
6

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на претензии главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана по поводу того, как журналист работает со статистикой. Они касались следующей публикации в телеграм-канале журналиста, сделанной в ноябре прошлого года.

«Трепетное отношение Юрана к моему посту и моей персоне льстит, но больше удивляет. Пять месяцев всe там же топчемся:) Еще и с Саней Дорским по этой теме шумели.

Тут и коллеги не дают угаснуть ироничному в целом тексту – всe подсовывают этот пост Сергею Николаевичу. Что ж. Мой ноябрьский пост – далеко не акт искусства, не вершина спортжурналистских трудов, поэтому имею право разжевать, подсветить. Еще раз объясниться, мля:) Раз коллеги, Юран и некоторые подписчики смотрят на пост со странного ракурса. Заодно отвечу СНЮРу:

1) уже в начале поста написано следующее: «да, где-то данные поверхностные и манипулятивные». Черным по белому полотну телеграма. По-моему, очевидное и честное предупреждение;

2) В ЭТОМ ЖЕ предложении теми же колбасными дзюдоистскими пальчиками написано: «в чем-то юрановцы очень даже в порядке». Было? Было. Позже неоднократно говорил об этом в репортажах: например, по ходу матча ЦСКА – «Пари НН»;

3) рядышком в тексте каплоксом отметил ШЕСТОЕ место обожаемого мною «Пари НН»:) И это простейший ключ к пониманию нехитрого и главного в тексте: нижегородцы, конечно, молодцы, но с такими показателями по многим метрикам они забрались аномально высоко. Кстати, сейчас «Пари НН» спустился на три позиции, если что;

4) Юран в интервью спрашивает, откуда я данные все эти взял… Да вот же, в первом абзаце небольшого текста писал: «цифры взял у Rustat». Кстати, я знаю, Сергей Николаич, что там есть погрешности. Но эти же погрешности работают и в отношении других команд – вы-то работаете только с метриками своей банды. Поэтому предпочитаю сравнивать условные передачи в штрафную по данным одного и того же поставщика статистики. Тут чистота эксперимента соблюдена;

5) почему я «не стал выкладывать статистику по другим клубам»? А вы что, всерьез считаете, что это атака на ваш клуб была? Николаич, жаль, что вы не преданный подписчик моего канала «Сплошняк»:) И в канале, и в репортажах, и в «Коммент.Превью» я регулярно облокачиваюсь на разные статистические данные. Например, во время репортажа о вашем же матче – против «Урала» – напоминал о том, что «Пари НН» среди лучших по допущенным ударам и допущенным моментам у своих ворот. Оп, как неожиданно меняется контекст, да?

6) «не нужно лезть туда, в чем не разбираешься» – ну это сильнейший панч, конечно. Знаете, Сергей Николаевич, взять статданные и просто подсветить целый ряд показателей, по которым команда не очень – тут ведь особого ума не надо. Эти данные не я высчитывал. Как, кстати, и не вы. А вот интерпретация таких цифр – уже другое дело. На мой взгляд, та подборка буквально кричала о двух вещах: «Пари НН» играл с явным перекосом в оборону (что не есть плохо – это стиль) и забрался слишком высоко. Ну и в чем я, как говорится, не прав?:) В чем тут еще надо разбираться? С учетом того, что предупреждал в тексте: данные поверхностные.

Заметно и по игре команды и по вашим речам, что «Пари НН» медленно, но эволюционирует. Классные результаты в первом круге – это крепкий бронежилет для команды: сейчас можно в нем можно рисковать, изобретать, перепридумывать. В этом вам желаю удачи», – написал Шнякин.

  • Ранее Юран сказал, комментируя пост Шнякина: «Пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься».
  • «Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ с 28 очками после 20 туров.

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Источник: телеграм-канал Сплошняк
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (6)
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Горловский
1711708424
Если "данные поверхностные" (сам признал) ЗАЧЕМ ИХ ПРИВОДИТЬ?
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Азбука
1711709364
Ещё раз подтверждается истина, что есть правда, есть ложь, а есть статистика.
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Цугундeр
1711709940
".. теми же колбасными дзюдоистскими пальчиками ... " Подссыкаешь , Димуль ,подссыкаешь.. Дзюдоист , кули .)) Страшненько по харе-то ?) Ну, напиши ,что у тебя "брат боксёр " ещё .
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ilichkadr
1711714003
За СНЮР ДВИШу придётся ответить.........
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ilichkadr
1711714399
С учетом того, что предупреждал в тексте: данные поверхностные. Всё как всегда, брякнул не подумавши, сославшись на такого же поверхностного как и сам. Крайнего нет, а посему и настучать по щам некого.... Хорошо устроились, а главное за эту белиберду ещё и деньги платят...........
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иммануил
1711719682
На ровном месте какой то срач возник по-моему. Юрану то в принципе никому и ничего доказывать уже не надо, он тренер и результаты очевидны, человек из говна можно сказать конфетку делает, я имею ввиду не футболистов конечно, а как он из сложных ситуаций выходит. Ну,а Шнякину это обьяснялово в публичном пространстве конечно же даст возможность в очередной раз напомнить о себе, пиар, дело такое, всегда на пользу идет в профессии!
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