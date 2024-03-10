Мостовой: «Раньше я был феноменальным игроком, все меня любили, а сейчас денег меньше, вспоминают реже»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой передал свое настроение.
«Конечно, раньше, когда был футболистом, я был счастливее. Беспокоиться приходилось только о матчах и тренировках, было много денег.
Больше ничего не нужно было делать. Я был хорош, меня все любили, я был феноменальным футболистом. Теперь я старше, денег меньше, вспоминают меня реже», – сказал Мостовой.
- Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Сельту».
- Также Мостовой становился чемпионом со «Спартаком».