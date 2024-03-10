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    • Мостовой: «Раньше я был феноменальным игроком, все меня любили, а сейчас денег меньше, вспоминают реже»

    Мостовой: «Раньше я был феноменальным игроком, все меня любили, а сейчас денег меньше, вспоминают реже»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой передал свое настроение.

    «Конечно, раньше, когда был футболистом, я был счастливее. Беспокоиться приходилось только о матчах и тренировках, было много денег.

    Больше ничего не нужно было делать. Я был хорош, меня все любили, я был феноменальным футболистом. Теперь я старше, денег меньше, вспоминают меня реже», – сказал Мостовой.

    • Сейчас Мостовой получает тренерскую лицензию.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Сельту».
    • Также Мостовой становился чемпионом со «Спартаком».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии (6)
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    Benifacto
    1710067409
    это уже клиника...
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    СпорЦмен
    1710067505
    А сейчас он феноменальный болтун.
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    Алексей З
    1710068215
    Александр , ну с головой у вас давно беда. Ваши "побеги" ( по вашим рассказам) из Байера и Бенфики - это нечто. Мозгами там и не пахнет. Карьера в заштатной Сельте походу вообще голову снесла , ну как же " Царь". Спускайтесь на землю, найдите работу и чем быстрее забудете о "царстве" , тем лучше для вас.
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    rammax fcsm
    1710068280
    Сколько можно публиковать постоянный бред этого вышедшего в тираж дауна с лицом трёхдневного утопленника??? Он двух слов на русском связать не может... Его высеры по любому поводу реально достали.. Или он за свой пиар журналюгам приплачивает, вот денег и нет? Задрал!!
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    Цугундeр
    1710068944
    "— Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут."
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