Мостовой: «Раньше я был феноменальным игроком, все меня любили, а сейчас денег меньше, вспоминают реже»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой передал свое настроение.

«Конечно, раньше, когда был футболистом, я был счастливее. Беспокоиться приходилось только о матчах и тренировках, было много денег.

Больше ничего не нужно было делать. Я был хорош, меня все любили, я был феноменальным футболистом. Теперь я старше, денег меньше, вспоминают меня реже», – сказал Мостовой.