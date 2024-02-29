Фанаты «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного Роналду

Болельщики «Аль-Насра» устроили акцию в поддержку Криштиану Роналду.

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма» (4:4) фанаты вывесили баннер с надписью «CR7 – лучший бомбардир мира».

Также они скандировали имя Криштиану на 7-й минуте игры.

Португалец пропускал встречу из-за дисквалификации.

Его отстранили на один матч за непристойный жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».

В этом сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 11 ассистов в 29 играх.

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!