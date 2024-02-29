Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гетадарян назвал единственного человека, способного спасти Промеса в ОАЭ

Гетадарян назвал единственного человека, способного спасти Промеса в ОАЭ

29 февраля 2024, 22:41
26

Журналист «РБК Спорт» Грант Гетадарян дал совет «Спартаку», через кого решить вопрос с полузащитником Квинси Промесом. Он задержан в ОАЭ.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
  • Промес получил в Нидерландах тюремный срок на 7,5 года.

«На мой взгляд, единственным спасителем Промеса, если дело дерьмо, может стать «Лукойл», а конкретно Вагит Алекперов. У него огромные связи в Эмиратах. Это не просто связи на уровне привет-пока с важными дядями, тут история гораздо глубже.

В 2019 году Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha). Участие обошлось «Лукойлу» в 190 миллионов зелени. Приобреталась доля у государственной компании. И до, и после этого события контакты и совместный бизнес у ребят всегда был налажен. В 2023 году, уже в санкционную эпоху, Kpler писал, что компания впервые за год отправила малосернистую нефть со своих месторождений Каспия на НПЗ эмиратской ADNOC в Эр-Рувайсе. Это вторая подобная поставка на НПЗ эмиратской компании», – написал Гетадарян.

РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R-W_warrior
1709239098
Е...анные б.о.м.ж.ы. Миллер же посодействовал Антоху упрятать, почему Вагит не может вытащить?
Ответить
NewLife
1709240983
Успокойтесь уже и не ведитесь на помойные фейки.
Ответить
Krics
1709241025
РБК кто вас спонсирует? Газпром? Чем Бразил закупать оптом,платить за дескридитацию Спартака,парням коптеров купите,шлюхи с озера.
Ответить
Евгений-Григорьев-vkontak
1709310661
Причем тут связи в эмиратах у него суд в голландии
Ответить
Александр-Патрушев-google
1709312674
Давайте ещё за наркодилеров вступаться будем. Может он вашим деткам подкинет немного наркоты
Ответить
СПОРТ 21 века
1709327066
Во всей этой истории непонятно одно: много кто п...т на Квинси, а по факту покажите хоть одного святого человека? Половину из тех кто поливают г...ом реально приличного футболиста России дуют шмаль едва ли не с пелёнок. А разве нет? Мало того, почему России должна плясать под дудку Запада. Что Квинси сделал плохого в самой России? Ничего! По...й что они там говорят про свои законы. Честно, на...ть на них с высокой колокольни. Можно подумать, что они там все правильные и готовы соблюдать российские законы. Объективно говоря: если бы Россию сейчас не игнорили эту бы историю даже не раздували. Или если бы Квинси не играл бы за российский клуб, остальному миру тоже было бы нас...ть! Это факт!
Ответить
Виторио
1709350405
Да дать оперативно Промесу российское гражданство, и дело в шляпе. Никто тогда из арабов его голландцам не выдаст. Другое дело, что теперь Зенит без Промеса наверняка прихлопнет Спартак, и интрига в чемпионате почти закончится.
Ответить
Виторио
1709351276
Арабы хотят заставить Промеса за Аль-Джазиру играть. Бесплатно.
Ответить
SLADE2019
1709359078
Вот и весь наш менталитет. Решит вопрос, потому что огромные связи. А то, что есть государства и даже не в Европе, где все по закону решают, так это ерунда. Дурак, ты Гетадарян. Но позитив в его высказываниях есть - армянин азербайджанца высоко ставит.
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+