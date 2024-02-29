Гетадарян назвал единственного человека, способного спасти Промеса в ОАЭ

Журналист «РБК Спорт» Грант Гетадарян дал совет «Спартаку», через кого решить вопрос с полузащитником Квинси Промесом. Он задержан в ОАЭ.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

Промес получил в Нидерландах тюремный срок на 7,5 года.

«На мой взгляд, единственным спасителем Промеса, если дело дерьмо, может стать «Лукойл», а конкретно Вагит Алекперов. У него огромные связи в Эмиратах. Это не просто связи на уровне привет-пока с важными дядями, тут история гораздо глубже.

В 2019 году Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha). Участие обошлось «Лукойлу» в 190 миллионов зелени. Приобреталась доля у государственной компании. И до, и после этого события контакты и совместный бизнес у ребят всегда был налажен. В 2023 году, уже в санкционную эпоху, Kpler писал, что компания впервые за год отправила малосернистую нефть со своих месторождений Каспия на НПЗ эмиратской ADNOC в Эр-Рувайсе. Это вторая подобная поставка на НПЗ эмиратской компании», – написал Гетадарян.

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