Промеса задержали в Дубае – он находится в отделении полиции

Baza сообщила о задержании Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.
Футболист «Спартака» уже несколько часов находится в отделении полиции.
Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
- Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.
- Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
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Источник: Baza