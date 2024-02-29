Промеса задержали в Дубае – он находится в отделении полиции

Baza сообщила о задержании Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

Футболист «Спартака» уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.

Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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