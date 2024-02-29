Терлецкий – о задержании Промеса: «Судя по молчанию «Спартака», дело плохо»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий дал оценку молчанию «Спартака» по поводу задержания Квинси Промеса в ОАЭ.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

Промес получил в Нидерландах тюремный срок на 7,5 года.

«Знак – молчание «Спартака». Если бы все было бы совсем просто и задержание произошло из-за какой-то формальности, то это можно было бы объяснить массам. Тишина.

Получается, либо дело серьезное, либо «Спартак» сам ничего не понимает. Оба вариант выглядят плохо для клуба», – написал Терлецкий.