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  • «Это будет чудо, если Промес вернется в Россию»: журналист Алланазаров – о задержании Квинси в ОАЭ

«Это будет чудо, если Промес вернется в Россию»: журналист Алланазаров – о задержании Квинси в ОАЭ

29 февраля 2024, 19:13
11

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров высказался по ситуации с задержанием спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
  • Промес получил в Нидерландах тюремный срок на 7,5 года.

«Если Квинси вернется – это будет чудо.

Если честно, предчувствия самые плохие у меня. Местные копы вполне могут придумать отмазу, чтобы в дальнейшем переправить его куда следует. В таком случае даже на минимальных амбициях в сезоне можно ставить крест.

С другой стороны, у всех от тренера до генерального директора будет хорошая отмаза за результаты. Олег Малышев в принципе за Гильермо Абаскаля не отвечает, ему точно дадут привести своего тренера в будущем, а вот испанец реально может повернуть дело в своих интересах. Скажет боссам, что уехал лучший игрок, при таком давлении, чего же вы хотите? Не до футбола всем было. Давайте еще раз вместе попробуем, и я все докажу. Я бы действовал именно так.

Про дикий информационный скандал я вообще не говорю. Потушить его будет невозможно», – написал болельщик «Спартака» Алланазаров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
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Cleaner
1709223338
Ну какое же это будет ЧУДО? Отсидит свои 7,5 лет и спокойно и без чудес прилетит в Тарасовку свой контракт дорабатывать!!!...)))
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NewLife
1709223637
Кто сказал этому птеродактилю, что Антоху задержали ? Пздбол !
Ответить
portero
1709224028
Говенные юристы в Спартаке, наверное они советовали лететь ему к арабам....
Ответить
BoevStas1
1709224057
Мерзкие людишки!!!Промеса отпустите!
Ответить
АлексМак
1709224145
чудес никаких не бывает
Ответить
Krics
1709225182
Миллер очкует,ихмо.
Ответить
Паровозов
1709226122
Нужно было отсиживаться в Тарасовке, пока команда была на сборах.
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