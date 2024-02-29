«Это будет чудо, если Промес вернется в Россию»: журналист Алланазаров – о задержании Квинси в ОАЭ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров высказался по ситуации с задержанием спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

Промес получил в Нидерландах тюремный срок на 7,5 года.

«Если Квинси вернется – это будет чудо.

Если честно, предчувствия самые плохие у меня. Местные копы вполне могут придумать отмазу, чтобы в дальнейшем переправить его куда следует. В таком случае даже на минимальных амбициях в сезоне можно ставить крест.

С другой стороны, у всех от тренера до генерального директора будет хорошая отмаза за результаты. Олег Малышев в принципе за Гильермо Абаскаля не отвечает, ему точно дадут привести своего тренера в будущем, а вот испанец реально может повернуть дело в своих интересах. Скажет боссам, что уехал лучший игрок, при таком давлении, чего же вы хотите? Не до футбола всем было. Давайте еще раз вместе попробуем, и я все докажу. Я бы действовал именно так.

Про дикий информационный скандал я вообще не говорю. Потушить его будет невозможно», – написал болельщик «Спартака» Алланазаров.