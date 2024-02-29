В 22 туре саудовской Премьер-Лиги «Аль-Наср» в Эр-Рияде примет «Аль-Хазм». Игра состоится в четверг, 29 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Аль-Наср»

Команда из Эр-Рияда занимает 2-е место в турнирной таблице с 52 очками. «Аль-Наср» провел 21 матч, одержав 17 побед, сыграв вничью 1 раз и потерпев 3 поражения. Разница мячей составляет 60:26.

В последнем матче «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.

«Аль-Хазм»

Команда занимает 18-е место в таблице с 14 очками. «Аль-Хазм» провел 21 матч, выиграв 2 раза, сыграв вничью 8 раз и потерпев 11 поражений. Разница мячей составляет 21:51.

В последнем матче «Аль-Хазм» и «Аль-Халидж Сейхат» сыграли вничью. Та встреча закончилась со счетом 1:1.

Очные встречи

Результаты последних 5 личных встреч команд:

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»

Один из лидеров играет с главным аутсайдером турнира. Очевидно, «Аль-Наср» победит (1.10), причем команда сделает это с крупным счетом, поэтому можно поставить и на ТБ 2.5 (1.24).