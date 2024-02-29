В 22 туре саудовской Премьер-Лиги «Аль-Наср» в Эр-Рияде примет «Аль-Хазм». Игра состоится в четверг, 29 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Аль-Наср»
Команда из Эр-Рияда занимает 2-е место в турнирной таблице с 52 очками. «Аль-Наср» провел 21 матч, одержав 17 побед, сыграв вничью 1 раз и потерпев 3 поражения. Разница мячей составляет 60:26.
В последнем матче «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.
«Аль-Хазм»
Команда занимает 18-е место в таблице с 14 очками. «Аль-Хазм» провел 21 матч, выиграв 2 раза, сыграв вничью 8 раз и потерпев 11 поражений. Разница мячей составляет 21:51.
В последнем матче «Аль-Хазм» и «Аль-Халидж Сейхат» сыграли вничью. Та встреча закончилась со счетом 1:1.
Очные встречи
Результаты последних 5 личных встреч команд:
- 02.09.23 «Аль-Хазм» – «Аль-Наср» 1:5;
- 23.06.22 «Аль-Хазм» – «Аль-Наср» 1:4;
- 26.12.21 «Аль-Наср» – «Аль-Хазм» 2:1;
- 22.02.20 «Аль-Хазм» – «Аль-Наср» 0:2;
- 20.09.19 «Аль-Наср» – «Аль-Хазм» 0:1.
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»
Один из лидеров играет с главным аутсайдером турнира. Очевидно, «Аль-Наср» победит (1.10), причем команда сделает это с крупным счетом, поэтому можно поставить и на ТБ 2.5 (1.24).