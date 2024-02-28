Роналду впервые прокомментировал свой неприличный жест в адрес фанатов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свое поведение в матче против «Аль-Шабаба» (3:2).
- По окончании гостевого матча Роналду ответил на провокацию фанатов, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.
- Он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
- Была версия, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.
«Я уважаю все клубы, мое движение выражает силу и победу, и мы привыкли к таким жестам в Европе», – сказал португалец.
Источник: твиттер Al Nassr Zone