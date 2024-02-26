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    • В Саудовской Аравии расследуют неприличный жест Роналду, видео с ним могло быть сгенерировано ИИ

    В Саудовской Аравии расследуют неприличный жест Роналду, видео с ним могло быть сгенерировано ИИ

    Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование эпизода с неприличным жестом, который якобы показал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    В сети появилось видео, на котором португалец по окончании гостевого матча 21-го тура национального чемпионата с «Аль-Шабабом» (3:2) демонстративно приложил левую руку к уху в ответ на скандирование фамилии Лионеля Месси. После этого Роналду помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

    Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом

    По данным Al-Sharq Al-Awsat, ожидается, что решение относительно эпизода будет принято в течение двух дней.

    • Португалец отметился одним голом в этом матче.
    • «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии с 52 очками. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстает на четыре очка.

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    Источник: Goal

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    26.02.2024 12:40
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