В Саудовской Аравии расследуют неприличный жест Роналду, видео с ним могло быть сгенерировано ИИ

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование эпизода с неприличным жестом, который якобы показал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В сети появилось видео, на котором португалец по окончании гостевого матча 21-го тура национального чемпионата с «Аль-Шабабом» (3:2) демонстративно приложил левую руку к уху в ответ на скандирование фамилии Лионеля Месси. После этого Роналду помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом

По данным Al-Sharq Al-Awsat, ожидается, что решение относительно эпизода будет принято в течение двух дней.