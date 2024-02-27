Быстров считает, что нидерландский суд выносил решение по Промесу в «накуренном» состоянии

Бывший спартаковец Владимир Быстров прокомментировал решение нидерландского суда посадить в тюрьму полузащитника Квинси Промеса.

Вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Игрок находится в международном розыске.

«Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодиллер? Каждый должен сам отвечать за свои действия.

Если Промес наркобарон, наркодиллер, почему следствие идет четыре года? Каким судьей надо быть? Накурились там своей травы и ждут четыре года», – сказал Быстров.