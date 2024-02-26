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    • Названы сроки, когда объявление судьями решений VAR будет доступно на всех матчах РПЛ

    Названы сроки, когда объявление судьями решений VAR будет доступно на всех матчах РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что технология объявлений судьями решений, принятых после вмешательства VAR, поначалу будет доступна только на нескольких матчах в туре РПЛ.

    «Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра ВАР хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях, поэтому мы обратились в ФИФА и ИФАБ с просьбой стать третьей футбольной федерацией в мире, которая проведет тест данной технологии в Чемпионате и Кубке страны.

    В первых турах после возобновления сезона она будет работать на нескольких матчах тура, и к концу сезона станет доступна на всех матчах», – сказал Дюков.

    • Чемпионат России в РПЛ возобновится 1 марта.
    • Розыгрыш Кубка России продолжится с 12 марта.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    26.02.2024 11:40
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