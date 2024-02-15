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    Ловчев недоволен составом «Спартака»

    Евгений Ловчев считает текущий состав «Спартака» неукомплектованным.

    «По составу «Спартак» не особенно укрепился, нужны центральные защитники, игроки в опорную зону. Думаю, трансферная работа еще не закончилась, присматриваются.

    В Угальде пока чего‑то привлекательного нет, но он будет прибавлять. Он уже нашел общий язык с Промесом, у них есть взаимодействие.

    Самое главное, «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на каком‑то одном составе, сборы для этого и даются», – сказал Ловчев.

    • Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.02.2024 12:27
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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707990092
    Собрать в одной команде весь неликвид это нормально, это норма для хряков болтаться с такими на 6 месте. Гыгыгы
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    Pooodle
    1707990724
    Скоро ждем самый громкий трансфер: Свинси Промес из Спортага в ФК "Бутырка" Магадан! Гы-гы-гы! У-ха-ха!!!!
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    Cleaner
    1707991445
    Ловчев, с каким ПРОМЕСОМ? Наркоторговцу Промесу назначили наказание, любой нормальный клуб сразу после приговора РАЗОРВАЛ бы контракт с таким футболистом! Но Спартаку, видимо, НАПЛЕВАТЬ на свою РЕПУТАЦИЮ...(((((((((((((((((((((((((((
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    NewLife
    1707996149
    Ловчев - ни о чем, сотрясение воздуха, но питдерским навозным мухам и этого достаточно, тут же слетаются на запах.
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    ...уефан
    1708003627
    ...ты расскажи лучше, как ты в 76-ом увел команду в первую лигу)...
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