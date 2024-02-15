Ловчев недоволен составом «Спартака»

Евгений Ловчев считает текущий состав «Спартака» неукомплектованным.

«По составу «Спартак» не особенно укрепился, нужны центральные защитники, игроки в опорную зону. Думаю, трансферная работа еще не закончилась, присматриваются.

В Угальде пока чего‑то привлекательного нет, но он будет прибавлять. Он уже нашел общий язык с Промесом, у них есть взаимодействие.

Самое главное, «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на каком‑то одном составе, сборы для этого и даются», – сказал Ловчев.