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    Мостовой ответил, нужно ли «Спартаку» пригласить Моуринью

    Александр Мостовой порассуждал о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Спартака».

    «Шансы Моуринью приехать в РПЛ? Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью последнее время идeт вниз, во всех командах его увольняют, результата нет.

    Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки.

    Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трeх названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну».

    Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или ещe что-нибудь. Очень бы хотелось посмотреть», – сказал Мостовой.

    • Моуринью вчера уволили из «Ромы».
    • Его сменил Даниэле Де Росси.
    • Римляне идут на 9-м месте в Серии А после 20 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    Bozigit
    1705513942
    Хорошо что есть Мостовой. Футбольная Ванга)))
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    fakeid
    1705514396
    в одной новости уместились спартаг, сассуоло и осасуна. мостовой явно на что-то намекает.
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