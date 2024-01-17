Мостовой ответил, нужно ли «Спартаку» пригласить Моуринью

Александр Мостовой порассуждал о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Спартака».

«Шансы Моуринью приехать в РПЛ? Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью последнее время идeт вниз, во всех командах его увольняют, результата нет.

Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки.

Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трeх названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну».

Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или ещe что-нибудь. Очень бы хотелось посмотреть», – сказал Мостовой.