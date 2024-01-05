Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Карасев рассказал, как его встретили на сборе судей УЕФА

    Судья РПЛ Сергей Карасев вспомнил сентябрьские сборы УЕФА.

    «Мне позвонил [председатель судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти – сказал, что планирует меня пригласить; я очень обрадовался, через несколько дней получил подтверждение, стал собирать документы, делать визу; ждал, что ничего не изменится.

    В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством – все довольны; надеюсь, что еще вызовут на сборы.

    Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение – обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе–сентябре.

    Перспектива [российских арбитров] простая – гарантий никто не дает, пока такая ситуация. Я думаю, что это будет очень сложно, но они работают в этом направлении – возможно, что-то и будет. Но плей-офф вряд ли», – сказал Карасев.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • В 2023 году москвича приглашали судить в Саудовскую Аравию.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

    Новости по теме
    Карасев оценил уровень российских рефери и отреагировал на избиения судей в Турции 2
    Судья Карасев озвучил мечту на 2024 год 6
    Основные правила футбола – кратко о главном
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2024 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ZeBolotny
    1704550776
    Потому что Карасёв очень гибкий и с ним можно договориться)))
    Ответить
    Exnaton
    1704559129
    Карасев, не верь,небойся, не проси...
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1704562001
    К 30-му году вернут. И судей и команды. Только Карасёв, уже по возрасту , к тому моменту, уже не будет подходить. Так что дальше, только ОАЭ и тому подобные чемпионаты ЖЭКа.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+