Карасев рассказал, как его встретили на сборе судей УЕФА

Судья РПЛ Сергей Карасев вспомнил сентябрьские сборы УЕФА.

«Мне позвонил [председатель судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти – сказал, что планирует меня пригласить; я очень обрадовался, через несколько дней получил подтверждение, стал собирать документы, делать визу; ждал, что ничего не изменится.

В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством – все довольны; надеюсь, что еще вызовут на сборы.

Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение – обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе–сентябре.

Перспектива [российских арбитров] простая – гарантий никто не дает, пока такая ситуация. Я думаю, что это будет очень сложно, но они работают в этом направлении – возможно, что-то и будет. Но плей-офф вряд ли», – сказал Карасев.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

В 2023 году москвича приглашали судить в Саудовскую Аравию.

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