Агент Лунева жестко отреагировал на новость об интересе двух клубов РПЛ

Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунeва, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.
Сообщалось, что «Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах 32-летнего голкипера.
«Об интересе «Рубина» и других клубов нам ничего не известно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит, кому-то это выгодно.
У Лунeва есть действующий контракт. Комментировать какие-либо возможности ухода из «Карабаха» на текущий момент просто неэтично», – сказал агент.
- Лунев в «Карабахе» с августа.
- В этом сезоне он пропустил 14 голов в 15 матчах.
- Андрей наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Байер» и «Уфу».
Источник: «Чемпионат»