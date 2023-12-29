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    • Агент Лунева жестко отреагировал на новость об интересе двух клубов РПЛ

    Агент Лунева жестко отреагировал на новость об интересе двух клубов РПЛ

    Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунeва, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.

    Сообщалось, что «Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах 32-летнего голкипера.

    «Об интересе «Рубина» и других клубов нам ничего не известно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит, кому-то это выгодно.

    У Лунeва есть действующий контракт. Комментировать какие-либо возможности ухода из «Карабаха» на текущий момент просто неэтично», – сказал агент.

    • Лунев в «Карабахе» с августа.
    • В этом сезоне он пропустил 14 голов в 15 матчах.
    • Андрей наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Байер» и «Уфу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2023 21:41
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1703876318
    Всё правильно, Лунёв должен быть благодарен Карабаху, именно в Баку он вернул былую форму и повысил рейтинг.
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    Napaleon Banapart
    1703878073
    Андрей счастлив в Карабахе.. Бла Бла бла...
    Ответить
    Exnaton
    1703966272
    А Карабах Азербайджан?
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