Агент Лунева жестко отреагировал на новость об интересе двух клубов РПЛ

Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунeва, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в Россию.

Сообщалось, что «Ростов» и «Рубин» заинтересованы в услугах 32-летнего голкипера.

«Об интересе «Рубина» и других клубов нам ничего не известно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит, кому-то это выгодно.

У Лунeва есть действующий контракт. Комментировать какие-либо возможности ухода из «Карабаха» на текущий момент просто неэтично», – сказал агент.