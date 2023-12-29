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    • Игнатьев назвал игрока с самым высоким футбольным интеллектом в РПЛ – он из «Оренбурга»

    Игнатьев назвал игрока с самым высоким футбольным интеллектом в РПЛ – он из «Оренбурга»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил уровень ума и технической оснащенности полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

    «Если говорить о футболисте с самым высоким футбольным интеллектом в нашем чемпионате, то я бы выделил Лукаса Веру из «Оренбурга». Очень умный футболист.

    Он показывает высокий уровень технической оснащенности и четко понимает, что ему нужно сделать в тот или иной момент матча. Видно, что все действия Лукаса идут от головы, а не просто по наитию или благодаря случаю.

    Хотел бы я видеть Веру в каком-то из топ-клубов нашего чемпионата? Тут вопрос, нужен ли он большим командам премьер-лиги или их тренерам. Не хочется, чтобы такой футболист просто отбывал номер в топ-команде», – сказал Игнатьев.

    • В нынешнем сезоне Лукас Вера сыграл 18 матчей за «Оренбург», забил один гол и отдал 4 результативные передачи.
    • Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 26-летнего аргентинца в «Локомотив» в зимнее трансферное окно.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:23
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