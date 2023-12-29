Игнатьев назвал игрока с самым высоким футбольным интеллектом в РПЛ – он из «Оренбурга»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил уровень ума и технической оснащенности полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

«Если говорить о футболисте с самым высоким футбольным интеллектом в нашем чемпионате, то я бы выделил Лукаса Веру из «Оренбурга». Очень умный футболист.

Он показывает высокий уровень технической оснащенности и четко понимает, что ему нужно сделать в тот или иной момент матча. Видно, что все действия Лукаса идут от головы, а не просто по наитию или благодаря случаю.

Хотел бы я видеть Веру в каком-то из топ-клубов нашего чемпионата? Тут вопрос, нужен ли он большим командам премьер-лиги или их тренерам. Не хочется, чтобы такой футболист просто отбывал номер в топ-команде», – сказал Игнатьев.