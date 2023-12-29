«Локомотив» назвал 8 соперников по контрольным матчам

«Локомотив» определил первых соперников и даты матчей на зимние учебно-тренировочные сборы.

Список выглядит следующим образом:

20 января – «Аль-Ухдуд» (Саудовская Аравия);

24 января – «Акрон»;

31 января – «Урал»;

4 февраля – «Кайрат» (Казахстан);

4 февраля – «Аль-Наср» (Дубай, ОАЭ);

8 февраля – «Торпедо» М;

8 февраля – «Урарту» (Армения);

24 февраля – «Ростов».

Расписание предварительное, даты и соперники могут быть изменены.

Также «Локомотив» проведет еще три игры 16 и 20 февраля, о соперниках будет сообщено позднее