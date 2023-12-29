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    «Локомотив» назвал 8 соперников по контрольным матчам

    «Локомотив» определил первых соперников и даты матчей на зимние учебно-тренировочные сборы.

    Список выглядит следующим образом:

    Расписание предварительное, даты и соперники могут быть изменены.

    Также «Локомотив» проведет еще три игры 16 и 20 февраля, о соперниках будет сообщено позднее

    • 12 января «Локомотив» соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр, а 13-го числа начнет учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона
    • Команда занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва

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