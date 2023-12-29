«Локомотив» назвал 8 соперников по контрольным матчам

«Локомотив» определил первых соперников и даты матчей на зимние учебно-тренировочные сборы.
Список выглядит следующим образом:
- 20 января – «Аль-Ухдуд» (Саудовская Аравия);
- 24 января – «Акрон»;
- 31 января – «Урал»;
- 4 февраля – «Кайрат» (Казахстан);
- 4 февраля – «Аль-Наср» (Дубай, ОАЭ);
- 8 февраля – «Торпедо» М;
- 8 февраля – «Урарту» (Армения);
- 24 февраля – «Ростов».
Расписание предварительное, даты и соперники могут быть изменены.
Также «Локомотив» проведет еще три игры 16 и 20 февраля, о соперниках будет сообщено позднее
- 12 января «Локомотив» соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр, а 13-го числа начнет учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона
- Команда занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров с 31 очком.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва