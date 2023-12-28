Лидер Первой лиги ведет переговоры о переходе защитника «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил желание клуба усилиться центральным защитником Артемом Касимовым из «Зенита-2».

– Работники ведут переговоры, а чем в итоге закончится, мне сложно сказать.

– Чем вас привлек Касимов, раз идут переговоры?

– Его игру смотрел не я, а работники соответствующего отдела. И естественно, обсуждали этот вопрос с Бердыевым.

– И он дал добро?

– Он сказал, что это игрок на перспективу. Берем футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос. Это означает, что мы берем игрока резерва, на которого рассчитываем не сегодня.

– Аренда Касимова с правом выкупа. Что должно произойти, чтобы он состоялся?

– Наверное, он должен зарекомендовать себя и подтвердить те качества, которые увидели в нем наши работники. Ориентир – это темпы роста. Это по любому игроку, а не только по нему.

Даже выдающиеся тренеры не знают, куда дойдет тот или иной футболист, если он не входит в пять процентов суперталантливых игроков.

– Когда ожидать окончания переговоров по Касимову? До Нового года или после?

– Позвоните Газизову. Он вам скажет. Я могу только сказать, что меня поставили в курс дела. Я не возражал. Все остальное – это не мой вопрос.

«Динамо Мх» – лидер Первой лиги.

20-летний Касимов – воспитанник академии «Зенита».

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2025 года.

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