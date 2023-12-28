Лидер Первой лиги ведет переговоры о переходе защитника «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил желание клуба усилиться центральным защитником Артемом Касимовым из «Зенита-2».
– Работники ведут переговоры, а чем в итоге закончится, мне сложно сказать.
– Чем вас привлек Касимов, раз идут переговоры?
– Его игру смотрел не я, а работники соответствующего отдела. И естественно, обсуждали этот вопрос с Бердыевым.
– И он дал добро?
– Он сказал, что это игрок на перспективу. Берем футболиста, с которым надо работать. Постараемся, чтобы он вырос. Это означает, что мы берем игрока резерва, на которого рассчитываем не сегодня.
– Аренда Касимова с правом выкупа. Что должно произойти, чтобы он состоялся?
– Наверное, он должен зарекомендовать себя и подтвердить те качества, которые увидели в нем наши работники. Ориентир – это темпы роста. Это по любому игроку, а не только по нему.
Даже выдающиеся тренеры не знают, куда дойдет тот или иной футболист, если он не входит в пять процентов суперталантливых игроков.
– Когда ожидать окончания переговоров по Касимову? До Нового года или после?
– Позвоните Газизову. Он вам скажет. Я могу только сказать, что меня поставили в курс дела. Я не возражал. Все остальное – это не мой вопрос.
- «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.
- 20-летний Касимов – воспитанник академии «Зенита».
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2025 года.
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