Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Тренер 2DROTS Кузнецов раскрыл свою зарплату

    Дмитрий Кузнецов, главный тренер медийного клуба 2DROTS, рассказал о своей зарплате.

    – Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2DROTS ваша нынешняя зарплата – 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250?

    – Почти правильно – моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год – 50 тысяч.

    – Сколько?!

    – Пятьдесят. Из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете?!

    – Как вы могли за такие деньги работать?

    – Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот двести.

    – Если останетесь – со следующего сезона больше дадут?

    – Если честно, вопрос идет только о «Енисее» – уйду я или нет. Естественно, мои ребята (руководители 2DROTS) хотят, чтобы я остался. Да, мы разговаривали, предложения были. Но я сказал: «Давайте разберусь в своих домашних делах, и мы потом все объявим». Спасибо им, что они не давят, не настаивают. Повторяю – у нас просто великолепные отношения.

    • Кузнецова хочет назначить «Енисей» из Первой лиги.
    • Тренера останавливают семейные обстоятельства.
    • Кузнецов в качестве игрока брал чемпионат СССР с ЦСКА.

    Новости по теме
    Тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему пока не соглашается возглавить «Енисей»
    Тренер 2DROTS отказался от 500 тысяч рублей в месяц в «Енисее»
    «Енисей» выбирает между Мостовым и тренером 2DROTS 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2023 23:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+