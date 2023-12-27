Тренер 2DROTS Кузнецов раскрыл свою зарплату

Дмитрий Кузнецов, главный тренер медийного клуба 2DROTS, рассказал о своей зарплате.

– Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2DROTS ваша нынешняя зарплата – 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250?

– Почти правильно – моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год – 50 тысяч.

– Сколько?!

– Пятьдесят. Из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете?!

– Как вы могли за такие деньги работать?

– Это было начало, и я должен был показать, что умею работать. По мере завоевания титулов зарплата поднималась. Теперь вот двести.

– Если останетесь – со следующего сезона больше дадут?

– Если честно, вопрос идет только о «Енисее» – уйду я или нет. Естественно, мои ребята (руководители 2DROTS) хотят, чтобы я остался. Да, мы разговаривали, предложения были. Но я сказал: «Давайте разберусь в своих домашних делах, и мы потом все объявим». Спасибо им, что они не давят, не настаивают. Повторяю – у нас просто великолепные отношения.