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  • Тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему пока не соглашается возглавить «Енисей»

Тренер 2DROTS Кузнецов объяснил, почему пока не соглашается возглавить «Енисей»

27 декабря 2023, 21:04

Дмитрий Кузнецов, тренер медийного клуба 2DROTS, подтвердил переговоры с «Енисеем». Согласиться на предложение из Красноярска ему мешают семейные обстоятельства.

– Надеетесь, что ваш даже не успех, а триумф в медийном футболе поможет в 58 лет перезапустить тренерскую карьеру в футболе профессиональном?

– Для этого должны быть претенденты, которые хотят, чтобы я работал в профессиональном футболе. Но у меня есть личные проблемы. Отец болеет, а семья для меня идет, конечно, на первом месте. Это долг чести. Я не могу опуститься до того, чтобы уехать и бросить батю. Папа со мной возился, в детстве меня на футбол водил, все время со мной был. Не могу уехать и сдать его в дом престарелых или еще куда-то. Это с моей стороны будет подло. Об этом не может быть и речи.

– В связи с этим вариант с вашим переходом из 2DROTS в «Енисей» нереален?

– Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо «Енисею» за терпение, за сделанное мне предложение. За то, что дают мне варианты в связи со всеми моими обстоятельствами. Я еще не определился. Мне надо все тщательно взвесить. Из-за этого у меня все идет наперекосяк.

Естественно, я хочу заниматься профессиональным футболом. Он меня тянет. Я всю жизнь работал и лицензию получал для чего? Естественно, мне есть что дать и командам, чтобы они хорошо играли, и футболистам, чтобы они росли и выступали в более престижных клубах. Не бывает тренеров, которые хотят просто так работать, сидеть, развалив ноги, и получать деньги. Я хочу выигрывать и прогрессировать, бороться за трофеи. Это же интересно!

Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать, чтобы всем было хорошо. Думаю, перевозить батю в Красноярск нет смысла – хотя там говорят, что все будет нормально. Но он и здесь-то, в Москве, переезжал из Марьино на Пятницкое шоссе – и столько недовольства было! А теперь представьте, что начнется сейчас. Я ему дней десять назад сказал, что могу в «Енисей» уехать – так у него чуть инсульт не случился! Он говорил: «Как же я здесь один буду?» Он реально испугался.

82 года человеку. Я уезжаю на два дня – все, конец, у него паника начинается. А здесь ему в другой город переехать. И ладно бы ему было 70 лет. У него дом, он выходил, убирал снег – сейчас не может, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я стараюсь домой приехать вовремя. Приезжаю после тренировки – надо купить ему продукты, покормить, постирать. Развлечь, чтобы ему весело было дома. Телевизор включить, матчи поставить посмотреть, шоу какие-то. На мне его досуг. Вот такая у меня сейчас жизнь.

Но я не имею права отплатить отцу плохой монетой за то, что он возился со мной всю жизнь. Кто-то другой мог бы это сделать, я – нет. Мне очень стыдно перед «Енисеем» за то, что я ввязался в эти переговоры. Генеральный директор Дмитрий Федосеев со всей серьезностью к ним отнесся, большое спасибо и губернатору Михаилу Котюкову за то, что поверил в меня. Как мне им в глаза смотреть, как сейчас вести себя? Я себе места не нахожу.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Енисей» готов взять на себя все расходы по жизнеобеспечению отца Кузнецова. Переговоры продолжаются.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига 2DROTS Енисей Кузнецов Дмитрий
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