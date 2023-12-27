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  • Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

27 декабря 2023, 16:38
1

Леонид Слуцкий рассказал, какие предложения у него были в 2019 году. Тогда он был уволен из «Витесса».

По словам Слуцкого, на него выходили «Бенфика» и АЕК из Греции. Однако тренер предпочел возглавить «Рубин». Это связано с настойчивостью бывшего генерального директора казанцев Рустема Сайманова.

  • «Бенфика» 2 раза выигрывала Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).
  • Слуцкий сегодня назначен в «Шанхай Шэньхуа».
  • Тренер был без работы год.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика АЕК Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Plyash
1703688573
Слуцкер,в каком сне тебе это приснилось,что ты от счастья так сладко споллюцировал?
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