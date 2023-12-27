Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

Слуцкер,в каком сне тебе это приснилось,что ты от счастья так сладко споллюцировал?
Леонид Слуцкий рассказал, какие предложения у него были в 2019 году. Тогда он был уволен из «Витесса».
По словам Слуцкого, на него выходили «Бенфика» и АЕК из Греции. Однако тренер предпочел возглавить «Рубин». Это связано с настойчивостью бывшего генерального директора казанцев Рустема Сайманова.
- «Бенфика» 2 раза выигрывала Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).
- Слуцкий сегодня назначен в «Шанхай Шэньхуа».
- Тренер был без работы год.
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