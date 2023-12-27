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    • Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

    Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

    Леонид Слуцкий рассказал, какие предложения у него были в 2019 году. Тогда он был уволен из «Витесса».

    По словам Слуцкого, на него выходили «Бенфика» и АЕК из Греции. Однако тренер предпочел возглавить «Рубин». Это связано с настойчивостью бывшего генерального директора казанцев Рустема Сайманова.

    • «Бенфика» 2 раза выигрывала Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).
    • Слуцкий сегодня назначен в «Шанхай Шэньхуа».
    • Тренер был без работы год.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15165

      Plyash 57 минут назад

      Слуцкер,в каком сне тебе это приснилось,что ты от счастья так сладко споллюцировал?

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