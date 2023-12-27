Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

Леонид Слуцкий рассказал, какие предложения у него были в 2019 году. Тогда он был уволен из «Витесса».

По словам Слуцкого, на него выходили «Бенфика» и АЕК из Греции. Однако тренер предпочел возглавить «Рубин». Это связано с настойчивостью бывшего генерального директора казанцев Рустема Сайманова.