Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого

Леонид Слуцкий рассказал, какие предложения у него были в 2019 году. Тогда он был уволен из «Витесса».

По словам Слуцкого, на него выходили «Бенфика» и АЕК из Греции. Однако тренер предпочел возглавить «Рубин». Это связано с настойчивостью бывшего генерального директора казанцев Рустема Сайманова.

«Бенфика» 2 раза выигрывала Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).

Слуцкий сегодня назначен в «Шанхай Шэньхуа».

Тренер был без работы год.

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