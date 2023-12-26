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  • Собчак высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Собчак высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

26 декабря 2023, 17:59
4

Участница скандальной голой вечеринки в Москве Ксения Собчак прокомментировала мероприятие.

  • Известный блогер Анастасия Ивлеева устроила на прошлой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
  • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На 2-ю часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности.

При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время – сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось <...> как публичная история или публичное заявление.

Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии – это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлости», – сказала Собчак.

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
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Комментарии (4)
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VVM1964
1703605215
Чего прицепились к экс кандидату в президенты России и истинной "ПАТРИОТКЕ" !!!))) Не планировали они - всё экспромтом получилось и ради благотворительности !!! )))
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alefreddy
1703605582
вся нечисть собралась там-весь шлак
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ScarlettOgusania
1703611588
сегодня, прям, парад извинений, извинились Собчак (участница фигни), Билан (знал дресс-код, но не знал, что там будет), Киркоров (не туда зашёл) и Лолита (вырезали из шоу на НТВ), на Ивлееву подали в суд иск на 1 млрд, была богатой, станет слегка беднее...
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Fialet
1703616920
Участники фигни? Нет, это акция по разврату общества.
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