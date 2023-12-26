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    • Собчак высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

    Собчак высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

    Участница скандальной голой вечеринки в Москве Ксения Собчак прокомментировала мероприятие.

    • Известный блогер Анастасия Ивлеева устроила на прошлой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
    • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
    • На 2-ю часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    «Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности.

    При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время – сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось <...> как публичная история или публичное заявление.

    Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии – это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлости», – сказала Собчак.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    26.12.2023 17:59
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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1703603811
    Собчак, ты любишь БАБЛО и Пиндосию!...((((((((((((
    ответить
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/7043294492e1cd81c17b5cda10b0c429.jpg
    VVM1964
    1703605215
    Чего прицепились к экс кандидату в президенты России и истинной "ПАТРИОТКЕ" !!!))) Не планировали они - всё экспромтом получилось и ради благотворительности !!! )))
    ответить
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    alefreddy
    1703605582
    вся нечисть собралась там-весь шлак
    ответить
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    ScarlettOgusania
    1703611588
    сегодня, прям, парад извинений, извинились Собчак (участница фигни), Билан (знал дресс-код, но не знал, что там будет), Киркоров (не туда зашёл) и Лолита (вырезали из шоу на НТВ), на Ивлееву подали в суд иск на 1 млрд, была богатой, станет слегка беднее...
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    Fialet
    1703616920
    Участники фигни? Нет, это акция по разврату общества.
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