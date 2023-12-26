Собчак высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Участница скандальной голой вечеринки в Москве Ксения Собчак прокомментировала мероприятие.

Известный блогер Анастасия Ивлеева устроила на прошлой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.

На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.

На 2-ю часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности.

При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время – сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось <...> как публичная история или публичное заявление.

Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии – это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников – это пошлость на пошлости», – сказала Собчак.

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