Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.

На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.

На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Внимаю тех, кто сильно впечатлен разными party! Помните: доносчикам – первый кнут», – написал журналист.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток