Когда соевые либерахи свалили за бугор, вечеринки стали какими-то пресными и скучными. Где перфомансы, где мороженные курицы в письке я вас спрашиваю? Михалыча в очередной раз забанили, приходится одному Лехе Заднеприводному за всю госдеповскую тусовочку на сайте отдуваться, а он уже старенький ********, с трудом лямку тянет, бггг
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.
- Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
- На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
- На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.
«Внимаю тех, кто сильно впечатлен разными party! Помните: доносчикам – первый кнут», – написал журналист.