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    • Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

    Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.

    • Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
    • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
    • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    «Внимаю тех, кто сильно впечатлен разными party! Помните: доносчикам – первый кнут», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2376

      Таврида 3 минуты назад

      Когда соевые либерахи свалили за бугор, вечеринки стали какими-то пресными и скучными. Где перфомансы, где мороженные курицы в письке я вас спрашиваю? Михалыча в очередной раз забанили, приходится одному Лехе Заднеприводному за всю госдеповскую тусовочку на сайте отдуваться, а он уже старенький ********, с трудом лямку тянет, бггг

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      Ответить
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      Рейтинг: +12753

      BRO_football 17 минут назад

      Губерниев просто завидует, потому что его не пригласили.

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      Рейтинг: +6476

      ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      Это не вечеринка, это какое то собрание Ковена! . Гыгыгы

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