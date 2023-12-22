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  • Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

22 декабря 2023, 19:48
37

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.

  • Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
  • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Внимаю тех, кто сильно впечатлен разными party! Помните: доносчикам – первый кнут», – написал журналист.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (37)
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Таврида
1703267596
Когда соевые либерахи свалили за бугор, вечеринки стали какими-то пресными и скучными. Где перфомансы, где мороженные курицы в письке я вас спрашиваю? Михалыча в очередной раз забанили, приходится одному Лехе Заднеприводному за всю госдеповскую тусовочку на сайте отдуваться, а он уже старенький ********, с трудом лямку тянет, бггг
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eugen-han
1703267857
Он один из них и иначе сказать не мог, потому что сам бес, который служит чёрту.
Ответить
Plyash
1703274953
Этим зажравшимся @лядям опуститься на землю надо,к своим землякам-смердам,коих миллионы...
Ответить
Zoge
1703310544
Уберите этих паскуд с тv /!
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1703311886
По идее утром они должны были сидеть в окопах
Ответить
Исмо
1703314823
Конченые твари, других слов не могу подобрать ((((Всех в самую горячую точку, СВО!!!
Ответить
Серый212918
1703336914
Нужно публично наглухо перекрыть кислород$, этому гламурнятнику и по налоговой тщательно прошерстить. Это для них хуже зоны и лбс. Ну и контроль соответствующий.
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Irа--google
1703337191
Мне вообще Ивлеева никогда не нравилась!!!!тупой повод для вечеринки,лучше б поспорила что пройдёт голой по Москве!умной Ивлееву не назовёшь!!!!
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Aleksander-Kulesh-google
1703346458
Губерниев обиделся, что его нынче на вечеринки не принимают. Вот и на юбилей к известному Пермскому депутату не пригласили, как раньше. А Бузову пригласили.
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Aleksander-Kulesh-google
1703346663
Наверняка Губерниев на Новогоднем огоньке со всей этой публикой будет по полной ....
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