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    • Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

    Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

    Организатор скандальной голой вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева прокомментировала мероприятие.

    • Известный блогер устроила на этой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
    • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
    • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    «Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее.

    Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправлю в благотворительные организации. Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», – сказала Ивлеева.

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    Источник: телеграм-канал Анастасии Ивлеевой

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +59654

      MaxRnD 22 минуты назад

      Соответствующие инстанции сделали "конопатой" предложение от которого она не смогла отказаться ? Ксюшадь бы ещё следом в стойло поставить ....

      0
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      Рейтинг: +37468

      VVM1964 > MaxRnD 20 минут назад

      Почему так выборочно ? - там много "достойных" людей ??? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +59654

      MaxRnD > VVM1964 19 минут назад

      Как самых одиозных. Остальные на подпевках

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37468

      VVM1964 42 минуты назад

      Ну вот же - всё это ради благотворительности, а вы тут её с говном смешали !!! )))
      "— Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!
      — Красиво. Тут не придерёшься, помогал детям и баста!" )))
      ( 12 стульев Ильф, Петров )

      1
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      Рейтинг: +1468

      JIEGEHDA > VVM1964 31 минуту назад

      Согласен . Пусть хоть каждый день трутся раздеваются снимают . А бабки детям и больным передают . Им удовольствие . Людям жизнь .

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      Рейтинг: +37468

      VVM1964 > JIEGEHDA 23 минуты назад

      Я конечно съязвил и по хохмил, но твою мысль поддерживаю, но при этом желательно на публику это не выносить ... ну или хотя бы так - мы осуждаем, но ради БЛАГОГО дела "терпим" )))

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      Рейтинг: +3348

      ScarlettOgusania 45 минут назад

      Насте намекнули на неуместность "голых пати" и сделали предложение, от которого невозможно было отказаться, пришлось жертвовать баблом ради свободы как "единственный возможный вариант развития событий в данном ключе")

      4
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      Рейтинг: +3528

      Suvorov71 > ScarlettOgusania 40 минут назад

      а чем Ксюша может пожертвовать, вот силён бы был президент России, вот народ не додумался ее выбрать

      0
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      Рейтинг: +6073

      neim > ScarlettOgusania 31 минуту назад

      Ну почему же единственный, можно было предложить на СВО съездить, с благотворительной миссией, а мужской части вечеринки и послужить не грех там же.

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