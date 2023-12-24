Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Организатор скандальной голой вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева прокомментировала мероприятие.

Известный блогер устроила на этой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.

На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.

На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее.

Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправлю в благотворительные организации. Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», – сказала Ивлеева.

Губерниев сказал, кого нужно наказать за скандальную вечеринку Ивлеевой

Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»