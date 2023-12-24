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  • Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

24 декабря 2023, 14:52
17

Организатор скандальной голой вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева прокомментировала мероприятие.

  • Известный блогер устроила на этой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
  • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее.

Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправлю в благотворительные организации. Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», – сказала Ивлеева.

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Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

Источник: телеграм-канал Анастасии Ивлеевой
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (17)
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ScarlettOgusania
1703419332
Насте намекнули на неуместность "голых пати" и сделали предложение, от которого невозможно было отказаться, пришлось жертвовать баблом ради свободы как "единственный возможный вариант развития событий в данном ключе")
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VVM1964
1703419508
Ну вот же - всё это ради благотворительности, а вы тут её с говном смешали !!! ))) "— Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям! — Красиво. Тут не придерёшься, помогал детям и баста!" ))) ( 12 стульев Ильф, Петров )
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MaxRnD
1703420704
Соответствующие инстанции сделали "конопатой" предложение от которого она не смогла отказаться ? Ксюшадь бы ещё следом в стойло поставить ....
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Mirak92
1703425793
при чем тут футбол ,я хз!) эй ,новость .Диман с 3-го подьзда обдристался !эге гей
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Mirak92
1703425867
И это голая вечеринка? был в голандии.Вот там дичь дичью ,весь день со стояком ходишь! это хайп с *********.ной нашей эстрадой .И до безумия страшной Настеньки
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DOCTOR PENALTY
1703432488
Да кому нужны извинения этой тупой грязной кобылы???...
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Fialet
1703444955
Е блееву прищемили.
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