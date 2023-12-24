Ивлеева высказалась о голой вечеринке, которая возмутила Павлюченко

Соответствующие инстанции сделали "конопатой" предложение от которого она не смогла отказаться ? Ксюшадь бы ещё следом в стойло поставить ....
Организатор скандальной голой вечеринки в Москве Анастасия Ивлеева прокомментировала мероприятие.
- Известный блогер устроила на этой неделе в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
- На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
- На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.
«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее.
Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправлю в благотворительные организации. Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», – сказала Ивлеева.
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