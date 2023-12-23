Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

Роман Павлюченко жестко раскритиковал скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.

На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.

На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Оставил реакцию, потому что не понимаю людей, которые в сегодняшней ситуации, когда идет СВО, устраивают такие вечеринки. Понимаю, устроить нормальную вечеринку, но не где ходят голые мужики и бабы – это совсем другое.

Если устроили вечеринку, сделайте тихо и спокойно, чтобы никто это не видел. Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать!

Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это. Я поддерживаю тех бойцов, которые сегодня защищают нашу страну. А люди, которые устраивают такие вечеринки… Для чего и зачем?

Таких я не поддерживаю и презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас.

То, что произошло с вечеринкой, разлетится по всему миру. Вот это начнется сейчас. Зачем выставлять напоказ? Меня это настолько задело, что я в бешенстве», – сказал Павлюченко.