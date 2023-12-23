Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

23 декабря 2023, 11:43
18

Роман Павлюченко жестко раскритиковал скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

  • Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
  • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
  • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

«Оставил реакцию, потому что не понимаю людей, которые в сегодняшней ситуации, когда идет СВО, устраивают такие вечеринки. Понимаю, устроить нормальную вечеринку, но не где ходят голые мужики и бабы – это совсем другое.

Если устроили вечеринку, сделайте тихо и спокойно, чтобы никто это не видел. Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать!

Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это. Я поддерживаю тех бойцов, которые сегодня защищают нашу страну. А люди, которые устраивают такие вечеринки… Для чего и зачем?

Таких я не поддерживаю и презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас.

То, что произошло с вечеринкой, разлетится по всему миру. Вот это начнется сейчас. Зачем выставлять напоказ? Меня это настолько задело, что я в бешенстве», – сказал Павлюченко.

Еще по теме:
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго 3
Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально» 11
Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1703324327
Парафраз родился..( А может всё-таки нехорошо ,что в сумерках страну покинули Те , а не Эти..? ((
Ответить
acor94
1703324569
А чего все накинулись. Как хотят так и отдыхают
Ответить
АлексМак
1703326213
Поддерживаю Романа. Сейчас не время для такого точно.
Ответить
BarStep
1703328630
Молодец Рома!!
Ответить
Romeo 123
1703329289
Обиделся что его не пригласили, так вот эти все "голые люди" [ сам не поддерживаю это гомосятину] тратят деньги в стране а не на мальдивах
Ответить
Solist345345
1703330943
Да дело даже не в том, в какое время. Это же чистой воды Содом и Гоморра. Фу
Ответить
eugen-han
1703331951
Есть закон, пусть начнет работать по полной.
Ответить
шахта Заполярная
1703336268
Если этих упырей не накажут, то следующая вечеринка будет более массовая и в голом виде. Упырей в окопы, а этих упыриц в госпиталя санитарками, хоть польза от них будет
Ответить
Napaleon Banapart
1703342405
Вот Ивлеева зажгла... А подгорело у кого то...
Ответить
gennadiy
1703346753
А у нас министерство культуры есть вообще то, или все министры вместе с премьером только по загранкам катаються?
Ответить
Главные новости
Известен новый клуб Хлусевича
13:00
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
1
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
10
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
5
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
22
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
2
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
22
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+