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    • Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

    Павлюченко разнес скандальную вечеринку Ивлеевой: «Я в бешенстве – это не люди, а ничтожества»

    Роман Павлюченко жестко раскритиковал скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

    • Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
    • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
    • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    «Оставил реакцию, потому что не понимаю людей, которые в сегодняшней ситуации, когда идет СВО, устраивают такие вечеринки. Понимаю, устроить нормальную вечеринку, но не где ходят голые мужики и бабы – это совсем другое.

    Если устроили вечеринку, сделайте тихо и спокойно, чтобы никто это не видел. Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать!

    Уже видел обращение одной мамы, у которой погиб сын на СВО, к тем людям, кто организовал это. Я поддерживаю тех бойцов, которые сегодня защищают нашу страну. А люди, которые устраивают такие вечеринки… Для чего и зачем?

    Таких я не поддерживаю и презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас.

    То, что произошло с вечеринкой, разлетится по всему миру. Вот это начнется сейчас. Зачем выставлять напоказ? Меня это настолько задело, что я в бешенстве», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +22693

      Cleaner 6 минут назад

      Вычислить всех участников вечеринки и раздать каждому из присутствующих там мужиков по повестке. И тему эту закрыть...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +644

      Romeo 123 23 минуты назад

      Обиделся что его не пригласили, так вот эти все "голые люди" [ сам не поддерживаю это гомосятину] тратят деньги в стране а не на мальдивах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8593

      BarStep 33 минуты назад

      Молодец Рома!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      АлексМак 1 час назад

      Поддерживаю Романа. Сейчас не время для такого точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7124

      fakeid 1 час назад

      а что такого-то? и почему тогда павлюченка не визжит про все новости с мальдив?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Igr-Rоmanyuta-google > fakeid 40 минут назад

      Человеку надо прогнуться .Вот он и "ОСУЖДАМ"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4102

      acor94 1 час назад

      А чего все накинулись. Как хотят так и отдыхают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      bratskij 1 час назад

      Да на такие вечеринки скинхэдовцев надо заряжать, чтоб бошки проламывали всем этим дырявым и извращенцам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25466

      bset > bratskij 1 час назад

      Скинхэдовцев? Это кто-то из денацификаторов и тех, кто против притеснений по национальному признаку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      Цугундeр 1 час назад

      Парафраз родился..(
      А может всё-таки нехорошо ,что в сумерках страну покинули Те , а не Эти..? ((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6502

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Одно быдло с носком на члене нужно отправить на СВО, что бы прочувствовал кто ты есть на этой земле. А так он в лице народа - плесень. Гыгыгы

      6
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    • ...
      Рейтинг: +309

      ц 2 часа назад

      " Понимаю, устроить нормальную вечеринку" то оесть просто вечеринку можно???!!!

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