Павлюченко высказался о скандальной голой вечеринке Ивлеевой

Очень много внимания им оказывают.
Тут это зачем ?
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.
- Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
- На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
- На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.
«Хэллоуин вроде бы прошел», – высказался по ситуации Павлюченко.
Фото: соцсети Романа Павлюченко