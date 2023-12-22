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    • Павлюченко высказался о скандальной голой вечеринке Ивлеевой

    Павлюченко высказался о скандальной голой вечеринке Ивлеевой

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал кадры со скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой.

    • Известный блогер устроила накануне в Москве голую вечеринку. Посетители должны были надеть на себя минимум одежды.
    • На вечеринке были Лолита, Дима Билан и другие звезды.
    • На вторую часть вечеринки, которая состоялась на следующий день, приехали правоохранители.

    «Хэллоуин вроде бы прошел», – высказался по ситуации Павлюченко.

    Фото: соцсети Романа Павлюченко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:31
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +17580

      Алексей З 5 секунд назад

      Очень много внимания им оказывают.
      Тут это зачем ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32263

      JTherry 15 минут назад

      такие тела надо прятать от публики, а не выставлять голыми на показ, сборище ЛГБТ в Мутаборе..!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Evgenijgerasimov607@gmail 17 минут назад

      Крокодил по сравнению с ними красавец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6451

      ПалкоВводецъ (returned) 27 минут назад

      — Можно?
      — Открыто!
      — Вы в приличном виде?
      — В приличном!
      — Боже мой, вы голый! А сказали, что в приличном виде!
      — В приличном, но в голом!
      Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9010

      nik55 28 минут назад

      пи-доры собрались на шабаш

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7088

      Питерский князь 36 минут назад

      Хеллоуин прошел, а чудовища остались.
      :)))

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