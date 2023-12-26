Де Брюйне повторил знаменитые сцены из «Один дома»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне показал свое актерское мастерство.

Футболист выложил в соцсети ролик, где повторял знаменитые сцены из фильма «Один дома». Главный герой картины – тезка Де Брюйне (Кевин МакАллистер).

Де Брюйне с августа по декабрь был травмирован.

Кевин был с командой на недавнем клубном ЧМ в Саудовской Аравии, но в матчах не участвовал.

32-летний Де Брюйне стоит 60 миллионов евро.

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