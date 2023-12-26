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  • Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

26 декабря 2023, 11:23
22

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в клубе рассматривали кандидатуру нынешнего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

– Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию.

  • Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.
  • По итогам 18 туров сезона-2023/24 команда под руководством сербского тренера лидирует в турнирной таблице РПЛ.
  • «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет пятым с 30 очками.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ивич Владимир Салихова Зарема
Комментарии (22)
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Дубина
1703579993
Позор газпрому.
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NewLife
1703580098
Надоела !
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DOCTOR PENALTY
1703580295
Красиво сказано, да ни хера не сделано.
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ilichkadr
1703580304
Даже стало интересно, а кто были в списке под номерами 1 и 2? Не иначе Ваноли, Абаскаль, не?
Ответить
slavа0508
1703584023
Походу Зарема заплатила "Бомбардиру" . иначе как объяснить . что не статья . так Зарема ....
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YourFear
1703587125
Конечно она всё знала, просто не успела, так бы уже давно свинарник всех обошёл, с запасом
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FCSpartakM
1703596173
Ну все она просчитала, мать
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ABC--google
1703607471
Гвардилла дал предварительное согласие, потому ивича не пригласили.
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