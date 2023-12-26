Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в клубе рассматривали кандидатуру нынешнего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

– Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.

По итогам 18 туров сезона-2023/24 команда под руководством сербского тренера лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет пятым с 30 очками.

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