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    • Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

    Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в клубе рассматривали кандидатуру нынешнего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

    – Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

    – Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию.

    • Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.
    • По итогам 18 туров сезона-2023/24 команда под руководством сербского тренера лидирует в турнирной таблице РПЛ.
    • «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля идет пятым с 30 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27875

      slavutiq70 39 минут назад

      Походу Зарема заплатила "Бомбардиру" . иначе как объяснить . что не статья . так Зарема ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20997

      ilichkadr 1 час назад

      Даже стало интересно, а кто были в списке под номерами 1 и 2?
      Не иначе Ваноли, Абаскаль, не?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2429

      Таврида > ilichkadr 1 час назад

      Леха Зет и Михалыч. Не благодарите...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37493

      VVM1964 > Таврида 37 минут назад

      Ума - палата !!! ((( Отвечаю КОНКРЕТНО ТЕБЕ, по претензии не упоминать тебя в "третьем лице" - ведь ты же так НИКОГДА НЕ ДЕЛАЕШЬ !!! ))) Не благодари и можешь даже не отвечать - я про себя всё знаю )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25486

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Красиво сказано, да ни хера не сделано.

      1
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      Рейтинг: +21000

      NewLife 1 час назад

      Надоела !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2124

      Дубина 1 час назад

      Позор газпрому.

      1
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