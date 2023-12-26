Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в клубе рассматривали кандидатуру нынешнего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

– Осенью писали об интересе «Спартака» к Ивичу. Лучший тренер этого года?

– Работу Ивича изучала, когда мы искали тренера весной 2021-го, он тогда только-только был уволен из «Уотфорда». Ивич находился в моем списке под третьим номером. Если в команде будет дисциплина, то результаты и стабильность придут. Чем больше грамотных специалистов, тем лучше для российского футбола. А главное, смотря на его пример, другие специалисты не будут бояться приезжать в Россию.