Быстров с Денисовым угоняли машину Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району»

Экс-зенитовец Владимир Быстров рассказал о случае с угоном автомобиля.

«Один раз украли у Радимова машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы.

Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине». Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району.

Гарик (Денисов) сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили. Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе?

Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», – вспомнил Быстров.