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    • Быстров с Денисовым угоняли машину Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району»

    Быстров с Денисовым угоняли машину Радимова: «Поехали девчонок цеплять по району»

    Экс-зенитовец Владимир Быстров рассказал о случае с угоном автомобиля.

    «Один раз украли у Радимова машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы.

    Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине». Он пошел к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району.

    Гарик (Денисов) сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили. Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе?

    Это был «Мерседес». Мы в свое удовольствие покатались, потом вернули», – вспомнил Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.12.2023 22:22
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