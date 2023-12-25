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    • Булыкин прокомментировал исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Булыкин прокомментировал исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Дмитрий Булыкин высказался о резонансном поступке Артема Дзюбы.

    35-летний нападающий «Локомотива» на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

    «Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно.

    Все мы знаем Артeма и знаем, что он может. Его выходки для многих уже не становятся сюрпризом.

    Думаю, руководству «Локомотива» надо заставить Дзюбу петь с болельщиками локомотивскую кричалку – тогда все будет довольны», – заявил Булыкин.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      agares4 1 час назад

      Да плевал он на всех….

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7151

      Питерский князь 2 часа назад

      Ему надо устроить с болельщиками Локо оргию и всё будет впорядке. Пущай побратаются.
      :)))

      0
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