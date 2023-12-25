Булыкин прокомментировал исполнение Дзюбой зенитовской песни

Дмитрий Булыкин высказался о резонансном поступке Артема Дзюбы.
35-летний нападающий «Локомотива» на частной вечеринке спел песню про «Зенит».
«Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно.
Все мы знаем Артeма и знаем, что он может. Его выходки для многих уже не становятся сюрпризом.
Думаю, руководству «Локомотива» надо заставить Дзюбу петь с болельщиками локомотивскую кричалку – тогда все будет довольны», – заявил Булыкин.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
- С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.
Источник: «Чемпионат»