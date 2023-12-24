Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по версии Sofascore

Представлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.
По версии Sofascore в топ-10 вошли четыре игрока из «Зенита», два – из «Оренбурга», по одному – из «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов».
Лидером рейтинга стал спартаковец Квинси Промес.
- Квинси Промес («Спартак») – 7,65;
- Клаудиньо («Зенит») – 7,58;
- Вендел («Зенит») – 7,53;
- Федор Чалов (ЦСКА) – 7,47;
- Матео Кассьерра («Зенит») – 7,43;
- Дуглас Сантос («Зенит») – 7,36;
- Матиас Перес («Оренбург») – 7,33;
- Гленн Бейл («Крылья Советов») – 7,31;
- Габриэль Флорентин («Оренбург») – 7,31;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 7,31.
Источник: Sofascore