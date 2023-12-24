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    Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по версии Sofascore

    Представлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

    По версии Sofascore в топ-10 вошли четыре игрока из «Зенита», два – из «Оренбурга», по одному – из «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов».

    Лидером рейтинга стал спартаковец Квинси Промес.

    1. Квинси Промес («Спартак») – 7,65;
    2. Клаудиньо («Зенит») – 7,58;
    3. Вендел («Зенит») – 7,53;
    4. Федор Чалов (ЦСКА) – 7,47;
    5. Матео Кассьерра («Зенит») – 7,43;
    6. Дуглас Сантос («Зенит») – 7,36;
    7. Матиас Перес («Оренбург») – 7,33;
    8. Гленн Бейл («Крылья Советов») – 7,31;
    9. Габриэль Флорентин («Оренбург») – 7,31;
    10. Константин Тюкавин («Динамо») – 7,31.

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    Источник: Sofascore

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    24.12.2023 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 23 минуты назад

      Реально? кокосовый? с его ударами в птиц? жесть, конечно.... видать рпл уже такое днище стало.

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      Рейтинг: +4915

      ziborock > LOKOfanatik19 13 минут назад

      В птиц, не в птиц, но из всего списка с игры больше Промеса забили только двое, а по голевым Промес так вообще лидер в РПЛ!

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