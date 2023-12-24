Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по версии Sofascore

Представлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

По версии Sofascore в топ-10 вошли четыре игрока из «Зенита», два – из «Оренбурга», по одному – из «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов».

Лидером рейтинга стал спартаковец Квинси Промес.