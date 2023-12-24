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Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по версии Sofascore

24 декабря 2023, 23:39
7

Представлен рейтинг лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

По версии Sofascore в топ-10 вошли четыре игрока из «Зенита», два – из «Оренбурга», по одному – из «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов».

Лидером рейтинга стал спартаковец Квинси Промес.

  1. Квинси Промес («Спартак») – 7,65;
  2. Клаудиньо («Зенит») – 7,58;
  3. Вендел («Зенит») – 7,53;
  4. Федор Чалов (ЦСКА) – 7,47;
  5. Матео Кассьерра («Зенит») – 7,43;
  6. Дуглас Сантос («Зенит») – 7,36;
  7. Матиас Перес («Оренбург») – 7,33;
  8. Гленн Бейл («Крылья Советов») – 7,31;
  9. Габриэль Флорентин («Оренбург») – 7,31;
  10. Константин Тюкавин («Динамо») – 7,31.

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Источник: Sofascore
Россия. Премьер-лига Рейтинг Спартак Зенит ЦСКА Оренбург Крылья Советов Динамо Дуглас Сантос Промес Квинси Чалов Федор Кассьерра Матео Вендел Тюкавин Константин Клаудиньо Бейл Гленн Флорентин Габриэль Перес Матиас
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1703450983
Реально? кокосовый? с его ударами в птиц? жесть, конечно.... видать рпл уже такое днище стало.
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trafonka
1703454963
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Таврида
1703470478
Какой-то странный списочек, Краснодар возглавляет таблицу, но из "быков" никого нет, как минимум Сафонова надо было включить.
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Skull_Boy
1703474621
Худшего атакующего игрока по КПД признают лучшим гениально
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Damir07
1703479250
Как всегда ни одного игрока из Краснодара хотя эта команда лидер чемпионата это что за тупая статистика самая самая причём
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BRO_football
1703498403
Вот вам и лимит на легионеров! Всего лишь 2 русских футболиста из 10!
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