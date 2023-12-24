Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Канчельскис ответил, будет ли Россия на ЧМ-2026

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в участие команды в чемпионате мира-2026.

    «Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.

    В РФС могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят – это ясно всем», – считает Канчельскис.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

    Новости по теме
    Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками 17
    Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать 7
    Канчельскис дал оценку шоу Слуцкого
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10547

      САДЫЧОК 25 минут назад

      Пусть этот Канчельскис за свои слова и поступки ответит!
      Как предал тренера , а потом и зачинщиков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11934

      alex1951 34 минуты назад

      Даже ,если бы.....
      То на сегодняшний день - это заурядная команда ,сопоставима с Черногорией,Болгарией и им подобных... Для ,которой сам отбор уже проблема.....
      PS Остается разве ж что надеяться на поколение нулевых (10 -тых).......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      SuperNils 1 час назад

      Да нам, собственно, и не нужно всё это. Нам главное, яйца и коммуналка чтоб не дорожали и зарплату платили. А на ЧМ мы и на других посмотрим, какая на фиг разница кто там бегает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Пиндикряк > SuperNils 34 минуты назад

      В штанах яйца и не дорожают, наоборот - даже дешевеют. Так что болеем дальше за Гвинею-Бисау и прочие Марокко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > Пиндикряк 13 минут назад

      Не скажи - ценник поднимается, когда образуется дефицит !!! Впрочем существует конечно и импортозамещение ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > SuperNils 11 минут назад

      У всего что ты перечислил и "нужного" и "не очень" природа одна ... (((

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+