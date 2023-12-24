Канчельскис ответил, будет ли Россия на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в участие команды в чемпионате мира-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.

В РФС могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят – это ясно всем», – считает Канчельскис.