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Канчельскис ответил, будет ли Россия на ЧМ-2026

24 декабря 2023, 16:23
6

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в участие команды в чемпионате мира-2026.

«Не надо питать никаких иллюзий по поводу выступления сборной на международной арене. К Евро и Лиге наций нас уже не допустили. Эта тенденция будет продолжаться еще несколько лет.

В РФС могут говорить все что угодно, тешить болельщиков надеждой, но сборной России не будет на ЧМ-2026, нас не допустят – это ясно всем», – считает Канчельскис.

  • Россия отстранена с февраля 2022 года.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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SuperNils
1703428548
Да нам, собственно, и не нужно всё это. Нам главное, яйца и коммуналка чтоб не дорожали и зарплату платили. А на ЧМ мы и на других посмотрим, какая на фиг разница кто там бегает.
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alex1951
1703431051
Даже ,если бы..... То на сегодняшний день - это заурядная команда ,сопоставима с Черногорией,Болгарией и им подобных... Для ,которой сам отбор уже проблема..... PS Остается разве ж что надеяться на поколение нулевых (10 -тых).......
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САДЫЧОК
1703431643
Пусть этот Канчельскис за свои слова и поступки ответит! Как предал тренера , а потом и зачинщиков!
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