Вегхорст объяснил, чем ему не нравился футбол тен Хага в «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст сообщил, что ему не нравился футбол главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Мы редко играли в доминирующий футбол. Мы играли не так, как я привык.

Тен Хаг заставлял меня быть связующим звеном между полузащитой и атакой. Это утомляло меня, поэтому я не был игроком стартового состава.

В Германии и Турции команды играют в комфортном для меня стиле. В «МЮ» я должен был делать удобно партнерам, но я хотел больше забивать», – поделился Вегхорст.