Вегхорст объяснил, чем ему не нравился футбол тен Хага в «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст сообщил, что ему не нравился футбол главного тренера команды Эрика тен Хага.
«Мы редко играли в доминирующий футбол. Мы играли не так, как я привык.
Тен Хаг заставлял меня быть связующим звеном между полузащитой и атакой. Это утомляло меня, поэтому я не был игроком стартового состава.
В Германии и Турции команды играют в комфортном для меня стиле. В «МЮ» я должен был делать удобно партнерам, но я хотел больше забивать», – поделился Вегхорст.
- Сейчас нидерландец в «Хоффенхайме».
- Вегхорст провел в «МЮ» полгода.
- В составе команды он провел 31 матч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: Sport.es