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    • Вегхорст объяснил, чем ему не нравился футбол тен Хага в «МЮ»

    Вегхорст объяснил, чем ему не нравился футбол тен Хага в «МЮ»

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст сообщил, что ему не нравился футбол главного тренера команды Эрика тен Хага.

    «Мы редко играли в доминирующий футбол. Мы играли не так, как я привык.

    Тен Хаг заставлял меня быть связующим звеном между полузащитой и атакой. Это утомляло меня, поэтому я не был игроком стартового состава.

    В Германии и Турции команды играют в комфортном для меня стиле. В «МЮ» я должен был делать удобно партнерам, но я хотел больше забивать», – поделился Вегхорст.

    • Сейчас нидерландец в «Хоффенхайме».
    • Вегхорст провел в «МЮ» полгода.
    • В составе команды он провел 31 матч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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