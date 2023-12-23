Назван лучший комментатор России 2023 года по версии СМИ

Определен победитель премии имени Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Им стал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Награждение состоялось сегодня в ОКР.

Премия проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Матч ТВ и портала Sportbox.

Лучшим комментатором года по версии РАСК стал Роман Скворцов (работает на баскетболе и хоккее).