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    Назван лучший комментатор России 2023 года по версии СМИ

    Определен победитель премии имени Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». Им стал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

    Награждение состоялось сегодня в ОКР.

    Премия проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Матч ТВ и портала Sportbox.

    Лучшим комментатором года по версии РАСК стал Роман Скворцов (работает на баскетболе и хоккее).

    • Шнякин комментировал финал ЧМ-2022.
    • Он работает на «Матч ТВ» со дня запуска канала в 2015 году.
    • До этого Шнякин комментировал на НТВ-ПЛЮС.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1101

      TIMOTHY 1 час назад

      Лучший Черданцев! Всегда зажигает

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