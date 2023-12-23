Нурмагомедов встретился с Погба в Саудовской Аравии

Российский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов опубликовал фото с Полем Погба.

Он встретился с французским футболистом в Саудовской Аравии, где сегодня состоится статусный боксерский турнир.

Оба спортсмена отбывают дисквалификацию из-за употребления допинга.

Усман Нурмагомедов – троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и родной брат Умара Нурмагомедова.

В боксерском турнире в Эр-Рияде примут участие Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и другие звезды.

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