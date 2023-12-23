Нурмагомедов встретился с Погба в Саудовской Аравии

Российский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов опубликовал фото с Полем Погба.
Он встретился с французским футболистом в Саудовской Аравии, где сегодня состоится статусный боксерский турнир.
- Оба спортсмена отбывают дисквалификацию из-за употребления допинга.
- Усман Нурмагомедов – троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и родной брат Умара Нурмагомедова.
- В боксерском турнире в Эр-Рияде примут участие Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и другие звезды.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток
Источник: «Бомбардир»