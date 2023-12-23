Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова

Журналист Геннадий Орлов составил символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата России.

В нее вошли пять футболистов из «Краснодара», четыре – из «Зенита», по одному – из ЦСКА и «Спартака».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).

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