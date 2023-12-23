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    • Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова

    Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова

    Журналист Геннадий Орлов составил символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата России.

    В нее вошли пять футболистов из «Краснодара», четыре – из «Зенита», по одному – из ЦСКА и «Спартака».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

    Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2648

      Айболид 9 минут назад

      Можно было даже не читая комменты , назвать тех , кто будет возмущаться . Во первых - это ГСО , во вторых - он включил в "сборную" только одного игрока из "ВИЛИКАВА СЕРЕДНЯКА РПЛ".
      В результате у рыл полыхает с утра по раньше .

      0
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      Рейтинг: +3502

      Suvorov71 24 минуты назад

      Промес, вполне мог быть в списке, но Гена Флюгер решил так, это его взгляд, а в основном .........

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      Рейтинг: +4913

      ziborock 36 минут назад

      Видимо просто Орлов назвал тех кого смог выговорить!)

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      Рейтинг: +6366

      Дядя Серёжа 40 минут назад

      Сокол ты наш - Орлов...

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      Рейтинг: +17601

      Алексей З 1 час назад

      Как вариант можно рассматривать.
      Сомнения только по Волкову.
      При желании можно было Промеса и Тюкавина вставить , но это уже на чей вкус.

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      Рейтинг: +7121

      Питерский князь 1 час назад

      Можно и так.

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