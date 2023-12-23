Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова

Можно было даже не читая комменты , назвать тех , кто будет возмущаться . Во первых - это ГСО , во вторых - он включил в "сборную" только одного игрока из "ВИЛИКАВА СЕРЕДНЯКА РПЛ".
В результате у рыл полыхает с утра по раньше .
Журналист Геннадий Орлов составил символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата России.
В нее вошли пять футболистов из «Краснодара», четыре – из «Зенита», по одному – из ЦСКА и «Спартака».
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).