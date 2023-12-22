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    • Эмери высказался о 15-матчевой домашней победной серии «Астон Виллы»

    Эмери высказался о 15-матчевой домашней победной серии «Астон Виллы»

    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал 15-матчевую домашнюю победную серию команды в АПЛ.

    «Думаю, у меня в карьере больше никогда не будет столько побед подряд. Я верю в наш путь. Мы заслужили эту серию. Мы сильны дома, потому что нам помогают фанаты.

    Продлить серию будет очень сложно. Нужно наслаждаться моментом», – сказал Эмери.

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    Источник: официальный сайт «Астон Виллы»

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    22.12.2023 23:28
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