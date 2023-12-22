Эмери высказался о 15-матчевой домашней победной серии «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал 15-матчевую домашнюю победную серию команды в АПЛ.

«Думаю, у меня в карьере больше никогда не будет столько побед подряд. Я верю в наш путь. Мы заслужили эту серию. Мы сильны дома, потому что нам помогают фанаты.

Продлить серию будет очень сложно. Нужно наслаждаться моментом», – сказал Эмери.