17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

Бойкот Суперлиги со стороны большинства европейских топ-клубов продолжается.

В первый день после возрождения проекта публично от участия в турнире отказались 17 клубов из топ-5 лиг Европы.

В поддержку УЕФА выступили:

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