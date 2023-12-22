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    • 17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

    17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

    Бойкот Суперлиги со стороны большинства европейских топ-клубов продолжается.

    В первый день после возрождения проекта публично от участия в турнире отказались 17 клубов из топ-5 лиг Европы.

    В поддержку УЕФА выступили:

    Источник: «Бомбардир»

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