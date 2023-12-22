17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

Бойкот Суперлиги со стороны большинства европейских топ-клубов продолжается.
В первый день после возрождения проекта публично от участия в турнире отказались 17 клубов из топ-5 лиг Европы.
В поддержку УЕФА выступили:
- Англия (АПЛ): «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити»;
- Испания (Примера): «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал»;
- Италия (Серия А): «Интер», «Аталанта», «Рома»;
- Германия (Бундеслига): «Бавария», «Боруссия Д», «Байер»;
- Франция (Лига 1): «ПСЖ», «Монако».
Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»