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  • 17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге

22 декабря 2023, 01:01
8

Бойкот Суперлиги со стороны большинства европейских топ-клубов продолжается.

В первый день после возрождения проекта публично от участия в турнире отказались 17 клубов из топ-5 лиг Европы.

В поддержку УЕФА выступили:

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Источник: «Бомбардир»
Суперлига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Сити Челси Севилья Валенсия Атлетико Реал Сосьедад Вильярреал Интер Аталанта Рома Бавария Боруссия Д Байер Монако ПСЖ
Комментарии (8)
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Lilipyt
1703202247
ЛЧ уже выглядит как ЛЕ. Скучно смотреть. После решения суда ЕС за неправомерность ограничения Супер лиги со стороны УЕФА за нее неожиданно одновременно 17 клубов стали горой в один день. Их личные пожелания без капли шантажа. Верим!
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Дядя Серёжа
1703208963
Оренбург согласен
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Александр.Т.
1703220265
Так команде на пример тому же, манчестер сити нужно играть кубки а там не один кубок , АПЛ, лигу чемпов, клубный чемпионат мира, куда им еще турнир то? Плюс игроки команды почти все играют за сборную. Это более менее вариант для РПЛ , где матчей мало
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Benifacto
1703222702
В поддержку УЕФА выступили, опять пишем и не проверяем.... так они отказались или поддержали?
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Dusheguboff
1703237752
Валенсии бы не вылететь, какая им Суперлига))
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russeus
1703276195
Пока правда сложно что-то говорить, есть силы, которые этого хотят, а остальные будут смотреть и решать, присоединиться или нет. УЕФА уже изменил формат ЛЧ, посмотрим, что из этого получится, как это понравится футболистам, болельщикам. Создать на ровном месте из ничего Суперлигу непросто, непонятно откуда большие деньги, которые обещают, кто их будет платить и что делать, если это не окупится? В Англии есть сильный традиционализм, поэтому там будут держаться за АПЛ, кубок Англии и старый формат, довольно традиционна и Германия. Ну будем смотреть
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Exnaton
1703291715
До лампочки...
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