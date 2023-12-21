«Шашлычники, мангал взяли?»: Тикнизян рассказал, как Дзюба шутит в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о шутках нападающего Артема Дзюбы в команде.

«С приходом Артeма команда преобразилась в плане каких-то шуток и атмосферы вообще.

Там нет каких-то номерков из кривого зеркала, там всe происходит спонтанно. Тeма – импровизатор. И у нас в этом с ним похож юмор, что у меня нет каких-то заготовок, и всегда это создаeт такой хороший антураж и атмосферу. То же самое и Артeм. Например, я очень смеялся, когда он первый раз нас увидел с Костей Марадишвили на сборах. Мы идeм к автобусу, он говорит: «Шашлычники, мангал взяли?» – поделился Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба в «Локо» год.

Контракт истекает летом, но есть опция продления до 2025 года.

У 35-летнего Дзюбы в сезоне РПЛ 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.

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