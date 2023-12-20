Калешин назвал клуб с лучшей инфраструктурой в мире – он из РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил инфраструктуру клуба.

– Сергей Галицкий наверняка и от вас требовал играть ярко – чтобы и голов много, и на третьего разыграть. Правильно ли жертвовать результатом ради содержания?

– Требовал, конечно. Считаю, не всегда правильно. Мы собрались, чтобы чего-то добиться, а не «хи-хи» и «ха-ха» устроить. Но Сергей Николаевич хотел, чтобы мы были как «Барселона» при Хосепе Гвардиоле – и счет, и игра, и кубки. Он вкладывает в клуб, в инфраструктуру, может позволить требовать подобное.

– Инфраструктура крутейшая, спора нет.

– Лучшая во вселенной!

– Уж в РПЛ – точно.

– Нет, лучшая во вселенной, в Европе, во всем мире. Поверьте мне, я играл на лучших стадионах! Таких условий нет нигде.

Уроженец Краснодара играл за «Краснодар» в 2013-2017 годах.

С командой он брал бронзу РПЛ.

Виталий – родной брат главного тренера «Алании» Евгения Калешина.

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