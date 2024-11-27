Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ограничил общение с прессой после проигранного матча с «Ростовом».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Хочу поздравить «Ростов». Результат в чем‑то справедлив – они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель – дойти до конца.

Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной.

Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов, я исходил из того, что у нас началась поездка. У нас около двух десятков футболистов, но они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак».

Здесь я остановлюсь», – сказал Станкович по окончании игры, после чего извинился за разбитое защитное стекло на скамейке запасных.

Затем тренер «Спартака» покинул пресс‑конференцию, не дожидаясь вопросов от журналистов.

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