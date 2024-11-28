Лига чемпионов. Ассист Головина не спас «Монако» от поражения, «Шахтер» проиграл ПСВ, пропустив три гола в концовке, и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
«Монако» дома в меньшинстве уступил «Бенфике» – 2:3. Александр Головин отдал голевую передачу, в активе Анхеля Ди Марии ассистентский дубль.
«Астон Вилла» и «Ювентус» расписали нулевую ничью в Бирмингеме.
Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила загребское «Динамо» – 3:0.
«Шахтер» умудрился проиграть ПСВ, ведя в два гола до 87-й минуты – 2:3.
Дубль Нгал'айеля Мукау принес «Лиллю» гостевую победу над «Болоньей» – 2:1.
«Селтик» и «Брюгге» поделили очки в Глазго – ничья 1:1.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 2:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Бен-Сегир, 13; 1:1 – Павлидис, 48; 2:1 – Магасса, 67; 2:2 – Кабрал, 84; 2:3 – Амдуни, 88.
Удаление: Синго, 58 – нет.
Астон Вилла (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:0
Динамо З (Хорватия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Байноу-Гиттенс, 41; 0:2 – Бенсебаини, 56; 0:3 – Гирасси, 90.
ПСВ (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Сикан, 8; 0:2 – Зубков, 37; 1:2 – Тилльман, 87; 2:2 – Тилльман, 90; 3:2 – Пепи, 90+5.
Удаление: нет – Энрике, 69.
Болонья (Италия) – Лилль (Франция) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Мукау, 44; 1:1 – Лукуми, 63; 1:2 – Мукау, 66.
Селтик (Шотландия) – Брюгге (Бельгия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Картер-Викерс (в свои ворота), 26; 1:1 – Маэда, 60.
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