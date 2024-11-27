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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Боруссия Д
Динамо Загреб - Боруссия Д: обзор матча 27 ноября 2024
Динамо Загреб
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
41'
Д. Гиттенс
56'
Р. Бенсебаини
90'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Боруссия Д
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Гирасси
74'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Д. Мален
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Л. Качавенда
73'
Желтая карточка
С. Куленович
66'
Замена
С. Куленович
️️️️
М. Батурина
62'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Л. Стойкович
62'
61'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Д. Гиттенс
61'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Забитцер
61'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Байер
60'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
М. Батурина
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
П. Гросс
46'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Ю. Брандт
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гиттенс
Желтая карточка
Р. Торренте
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
(К)
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К)
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-3-2
24
Загорац
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
6
Павич
26
Рог
10
Стойкович
80
Качавенда
3-2-3-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
14
Байер
80
Качавенда
77
Шпикич
77
Шпикич
80
Качавенда
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
20
Батурина
17
Куленович
17
Куленович
20
Батурина
14
Мален
27
Коуто
27
Коуто
14
Мален
8
Брандт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Брандт
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Боруссия Д
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Динамо Загреб - Боруссия Д
3
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
281
672
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.75
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Максимир
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